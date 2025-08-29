¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¸¶ÅÄ¡õ¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ã¼ê¼ç¾»Ù¤¨¤ë¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¿Ø¡×¤ÏÍû¾µ¿®¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¡¢¥Þ¥¥·¤é
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï29Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ø¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿FL¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê36¡áBLÅìµþ¡Ë¤¬º£Âç²ñÉÔºß¤Ç¡¢LO¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê23¡á¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë¤ÈHO¸¶ÅÄ±Ò¡Ê26¡Ë¤Î¼ã¼ê2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¶¦Æ±¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö2027Ç¯WÇÕ¤ØÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹Ãæ¤Ç¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ê¡¼¥ÁÉÔºß¤ÏÂç¤¤Ê·ê¤À¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±¼ç¾¤Î2¿Í°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£SOÍû¾µ¿®¡Ê24¡á¿À¸Í¡Ë¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¥ê¡¼¥À¡¼¡¢No¡¦8¥Þ¥¥·¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢¡Ê28¡áÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¡¢CTB¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÎ¾Êý¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥Ã¥È¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ë¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢5¡Á6¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¼ã¤¤¼ç¾2¿Í¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸ÀÍÕ¤è¤ê¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£