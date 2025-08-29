Î¥º§È¯É½¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×Î¤µ¢¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃÏ¸µ´¶¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¡¡Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À°Å¤¤¤¦¤Á¤«¤éÄà¤ê¤Ø¡¡Âçµù¤Ç¤·¤¿¡×¤È³¤¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡Ö¾ÆÆù¤Ê¤Ù¤·¤Þ¤ÎÈ¤ÂÞ¤¬ºùÅç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¿Þ¡×¤È¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Þ¥¶¥ë¥Ð¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤ê¤ªÅÚ»ºÇã¤Ã¤¿¤ê¡¡ËÜÅö¤Ï¥´¥Ü¥¦¤È·ÜÆù¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤±¤É»£¤êËº¤ì¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÃÏ¸µ´¶¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¥í¡¼¥µ¤Á¤ã¤ó¸Î¶¿¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öº£¸å¤Ï¼«Ê¬¤òÏ«¤ë»þ´Ö¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï²ÃÆ£¤Ï2011Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾¾°æÂçÊå»á»á¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç¾¾°æ»á¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£