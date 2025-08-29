タレントのYOU（60）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。若い頃から憧れていることを明かした。

小柄なこともあり「ガチで、お酒が理屈的に入らなくなるのよ」と打ち明けたYOU。この日共演した「電気グルーヴ」のピエール瀧は「ご飯よりもお酒の方を詰め込みたいっていう人ですよね。それができる人って、僕みたいに出てきたおつまみをペース配分も考えずにすぐ皿を空にしちゃうような人間から見ると、大人だなって思うんです」と言葉をかけた。

しかし、YOUは「おじさんも若い男の子もいっぱい食べる女の子大好きじゃん。だからそこは悔しいんですけど、昔から量がたくましく食べられないんですよ。殿方を満足させられなかった」と悔しい思いを吐露。食欲旺盛で、酒の席でも食べることができる女性に対して「凄い憧れてるんですよ、今もね。とにかく食が太くない」と語った。

ピエールから「バクバク食べる感じやりたいの？」と聞かれると「やりたいし、やりたかった」と即答。食欲旺盛な人には元気で明るいイメージがつきものだが、「でも私明るいじゃん？だから…稀有（けう）」と言い切り、ピエールを笑わせていた。