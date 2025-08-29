9月7日のルヴァンカップ準々決勝第2戦の横浜F・マリノス戦（午後7時、三協フロンテア柏スタジアム）で、演歌歌手の辰巳ゆうと（27）のスペシャルライブが開催されることになった。

昨年リリースされ、日本レコード大賞編曲賞を受賞したシングル曲「迷宮のマリア」が、今季からFW垣田裕暉（28）のチャントの原曲となっていることがきっかけで開催が実現したもの。当日は「迷宮のマリア（垣田のチャントバージョン）」と新曲「運命の夏」の2曲をピッチで披露する。

垣田も「聞きました。うれしいですね」とスペシャルライブ実現に笑顔を見せる。ここまでリーグ戦は27試合で5得点、E−1選手権では日本代表に選出されるなど好調。だが、「まだ足りない分が見つかった。ゴール前の崩しの関わり方やワンタッチのポストプレー、時間を作ること、押し込んでアタッキングサードでのプレーの選択や精度、アイデアなど。ゴール前はアイデアがないと崩せない」と、成長へ貪欲なところを見せる。

「2桁ゴールはいきたいし、アシストと合わせて15〜20はいきたい。チーム勝ちためにやっているのでフォーカスしすぎてもいけないが、課題を克服できれば1つ上に行ける」

スタジアムでのチャントの原曲生ライブは滅多に聞けるものではないが、垣田もゴールで応えたいところだ。