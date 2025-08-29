¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î48ºÐºÊà¤»¡¢¤»¡¢ÇØÃæ¤¬¤»¤¯¤¹¤£¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖµÞ¤Ë±ð¤ä¤«¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÌ¥¤»¤Æ¸«¤»¤Æ¡×
²Ä°¦¤¯àÇØÃæ¥Ñ¥Ã¥¯¥êá¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨(48)¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤»¡¢¤»¡¢ÇØÃæ¤¬¤»¤¯¤¹¤£¡¼¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¡ËÜÈÖÃæÇØÃæ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡ºÜ¤»¤Æ¤ß¤¿¤è¡£¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ª¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇØÃæ¤¬³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¹õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²Æ¤é¤·¤¤¿§¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÇØÃæ¤¬¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é±ð¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸å¤í¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¤Ê¡¼♡¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼♡¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÌ¥¤»¤Æ¸«¤»¤Æ¡×¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¹õ¤òÃå¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë±ð¤ä¤«¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï2005Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·1ÃË1½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤¬11Ç¯¤ËÎ¥º§¡£15Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤ÈºÆº§¤·¡¢17Ç¯¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£