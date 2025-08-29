¶âÍ»Ä£¡Ö´ÆÆÄ¶É¡×¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤òÈ¯É½¡¡ÊÝ¸±¶È³¦¤ÇÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½
ÊÝ¸±¶È³¦¤ÇÁê¼¡¤°ÉÔÀµ¤Ê¤É»³ÀÑ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¡Ö´ÆÆÄ¶É¡×¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¾¡¿® ¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤ÎÉÔ¾Í»öÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó¿®Íê²óÉü¡¢·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿´ÆÆÄ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¸±´ÆÆÄ¶É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡×
¶âÍ»Ä£¤Ï¸½ºß¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ò´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ÆÆÄ¶É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¢§¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô´ÆÆÄ¶É¤È¡¢¢§»ñ»º±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¸±´ÆÆÄ¶É¤Î2¤Ä¤ËÊ¬³ä¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥ºÆÊÔ°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶É¤Î¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤Ï2018Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¶È³¦¤ÇÁê¼¡¤°ÉÔÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍýÂç¿Ã¤é¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£