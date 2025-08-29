TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡×¤è¤ê¡Ö¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÐ¾ì
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÖKADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES ¡ØÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡Ù ¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬8,800±ß¡¢DX ver.¤¬10,450±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡×¤è¤ê¡¢¿å²¦µéËâ½Ñ»Õ¡Ö¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤¬¡ÖKADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES¡×¡Ê¥«¥É¥×¥é¡Ë¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥í¥¥·ー¤Î·àÃæ°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÄÆ°µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢Ëâ½Ñ¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ýー¥º¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¾Ð´é¡×¡Ö¶«¤Ó´é¡×¡Ö¾È¤ì´é¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖË¹»Ò¡×¡Ö¾ó¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑÂæºÂ2¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDX ver.¡×¤Ï¡¢·àÃæ°áÁõ¥»¥Ã¥È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿åÃå¥»¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾Ð´é(¸ý³«¤±)¡×¤ò²Ã¤¨¤¿É½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬4¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë2ÂÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¹ë²Ú2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËKADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Î³Æ¡Ö¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥¥·ー¥«¥éーver.ÉÕ¤¡×¤Ç¤Ï¥í¥¥·ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ö¥ëー¤ÎÀìÍÑ¥«¥éー¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÅìÍÎ¥¹¥Áー¥ëÀ½¡Ö¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥¥·ー¥«¥éーver.¡×¡ÊÌó203¡ß109¡ß56mm¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES ¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡× ¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢ DX ver.
KADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥¥·ー¥«¥éーver.ÉÕ¤
2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§ 11,550±ß¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
13,200±ß¡ÊDX ver.)
¢¢KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES ¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡× ¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢ ¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥¥·ー¥«¥éーver.ÉÕ¤
¢¢KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES ¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸II ～°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹～¡× ¥í¥¥·ー¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢ DX ver. ¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥í¥¥·ー¥«¥éーver.ÉÕ¤
KADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡Ö¶Ã¤´é¡×
(C)ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸Ⅱ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ñー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¾õ¤ÏÅìÍÎ¥¹¥Áー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥ó¥¯·¿¹©¶ñÈ¢(T-190)¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨KADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÏKADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨KADOKAWA EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£