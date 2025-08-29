¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤Æ¤ë¡×ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éºÇÇ¯¾¯GP½÷Í¥àµÞÀ®Ä¹áºÇ¿·»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë!!¡×
¡Ö½÷»ÒÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¡½¡£àµÞÀ®Ä¹á¤·¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇò»³Çµ°¦(13)¡£
¡¡¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤¬2007Ç¯¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Î¼Â¼ÌÈÇ(10·î10Æü¸ø³«)¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í!!¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë!!¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö½÷»ÒÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡£¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Çò»³¤Ï2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè9²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë10ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿23Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÇÆæ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°åÌò¤ò±é¤¸¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£