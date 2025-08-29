『ポケモンレジェンズZ-A』、ルチャブルがメガシンカ！ カイリキーとリングで激闘を繰り広げる特別映像も解禁
「ポケットモンスター」シリーズ最新作『ポケモンレジェンズZ-A』（Nintendo Switch／Nintendo Switch 2）より「ルチャブル」がメガシンカした姿「メガルチャブル」が公開された。
【動画】メガルチャブル VS カイリキーの激闘！
本作は、人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にしたアクションRPG。
この度、「ルチャブル」がメガシンカした「メガルチャブル」の姿が解禁され、「メガルチャブル」が「カイリキー」と激闘を繰り広げる特別映像も公開になった。
「メガルチャブル」はメガシンカのエネルギーによって全身の筋肉量が増し、攻撃力だけでなく防御力も強化。得意のフライングプレスで相手めがけてダイブする。また、アピールで観客を盛り上げるエンターテイナーな一面もあり、両手を掲げて羽を広げ、その美しさと胸筋のたくましさを四方八方にしつこく見せつける。
『ポケモンレジェンズZ-A』は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けに2025年10月16日発売予定。
