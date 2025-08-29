ano、初の武道館公演はペンライト・バングルライト禁止 ヤジや冷やかしにも注意喚起
アーティスト・anoが、9月3日に開催する日本武道館公演『呪いをかけて、まぼろしをといて。』に向けた注意事項を同公演の特設サイトで発表し、演出の都合により、ペンライト、バングルライトなどの光り物の使用が全面禁止となることが明らかになった。公式グッズも含め、すべての光り物が対象となる。
【画像】両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」TOY’S STORE限定の購入特典
また、「開演中ano本人へのヤジ、話しかけ、冷やかし行為など、演者を困らせるような言動、演出上意図していない箇所で、大声を出す、大笑いをするなど、公演の妨げになる行為は絶対におやめください」ともアナウンスされている。
来場者に向けては「anoを応援してくださるすべての皆様、ご来場のすべての皆様にとって思い出深いライブとなるよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけられており、特別なステージとなる武道館公演に向け、観客にも一層のマナー遵守が求められている。
anoは日本武道館公演を記念して、両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を9月4日にリリースすることも決定している。
