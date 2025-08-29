Äï¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢àÅ¥¾ÂÎø°¦á¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤Î28ºÐ½÷Í¥àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÄ¶¥¯¡¼¥ë♡¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤·Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öpandora talisman(¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó) ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼·ÏÅý¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½(28)¡£¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ ¤ª¼é¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿È¤ËÅ»¤¤¤¿¤¤¡Ä♡¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨♡¥È¥Ã¥×¥¹¤â¹¥¤¡×¡Ö°¦è½¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¥¯¡¼¥ë♡¡×¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹á¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï2009Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï»°µÈºÌ²Ö¤é¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯¤Ë¡ÖÂè92²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£15Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·µÓ¸÷¡£¥É¥é¥Þ¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÑÅÄ¤Þ¤¤ò¹¥±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Äï¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏJ2¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾¾°æÏ¡Ç·(25)¡£