パウ・パトロールとGapの夢のコラボ♡トドラー向け新作アパレルが発売

世界中で愛されるカジュアルブランド「Gap」から、子どもたちに大人気のアニメ「パウ・パトロール」との最新コラボコレクションが登場しました。トドラー向けに90～110cmサイズで展開され、グラフィックTシャツとスウェットシャツがラインナップ。遊び心あるデザインとキャラクターたちの魅力を詰め込んだ新作は、全国のGapストアや公式オンラインストアで順次販売されます♪

Gap×パウ・パトロール新作ラインナップ

今回登場するFALLコレクションは、パウ・パトロールの人気キャラクターとGapロゴを組み合わせた遊び心あるデザイン。

チェイスやマーシャル、ラブル、スカイ、エベレストなど、おなじみの仲間たちが登場するグラフィックTシャツと、柔らかな着心地が魅力のヴィンテージソフトスウェットが展開されます。

カラーリングや細部のディテールにもこだわり、毎日のコーデに取り入れやすいデザインに仕上がっています。

トドラー向け全アイテム＆価格をチェック

トドラーボーイズ（90～110cm）



パウ・パトロール グラフィック ロングスリーブTシャツ

価格：各3,990円

パウ・パトロール ヴィンテージソフト スウェットシャツ

価格：各5,490円（9月上旬発売予定）

トドラーガールズ（90～110cm）



パウ・パトロール グラフィック ロングスリーブTシャツ

価格：各3,990円

パウ・パトロール ヴィンテージソフト スウェットシャツ

価格：各5,490円（9月上旬発売予定）

性別を問わず楽しめるラインナップで、兄妹コーデやリンクコーデにもぴったりです♡

全国のGap店舗＆オンラインで展開

今回のコレクションはOutletを含む全国のGapストアで購入可能。ただし「Gap Factory Store ユニバーサル・シティウォーク大阪店」は対象外なのでご注意ください。

さらに、Gap公式オンラインストア「The Character Shop」でも販売されるため、自宅にいながら手軽にチェックできます。

Gapとパウ・パトロールで叶える秋のコーデ

Gapの遊び心とパウ・パトロールのキャラクターが融合した今回のFALLコレクションは、子どもたちの毎日をもっと楽しくしてくれるアイテムばかり。

トドラー向けのTシャツやスウェットは、カジュアルなシーンにぴったりで贈り物にもおすすめです。この秋はGapとパウ・パトロールで、おしゃれで元気いっぱいなキッズコーデを楽しんでみませんか？