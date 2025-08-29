陣内貴美子、夫・金石昭人氏＆元巨人・川口和久氏と3ショット「変わらず素敵な笑顔ですねー」「球界のリチャードギア様ご健在」
バドミントン元日本代表でキャスター・タレントの陣内貴美子（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身と元プロ野球選手の夫・金石昭人氏（64）が運営する寿司屋に、金石氏と広島カープ、読売ジャイアンツでチームメイトであり、共に1998年にジャイアンツで引退した川口和久氏（66）が訪れた際の3ショット動画を公開した。
【動画】陣内貴美子＆金石昭人氏＆川口和久氏の仲むつまじい3ショット
陣内は「大好きな川口さん @34kawaguchikazuhisa25 と久しぶりにお会いできました 川口さんと金石 @kaneishiakihito はプロ野球の先輩後輩…ずっとニコニコしながら話している姿を見ていると、本当に仲良しなんだなぁ…良い関係性だなぁ…とほっこりした気持ちになりました」などとつづり、仲むつまじい様子の動画をアップ。
「現在は、地元の鳥取に戻って野球に携わることはもちろん、農業をしたりして、町の活性化に尽力されています」と川口氏を紹介した。
この投稿にフォロワーからは「川口さん！変わらず素敵な笑顔ですねー 陣内さん最高」「球界のリチャードギア様ご健在」「お元気そうで 懐かしいなぁ」「いやあ、みんな良い笑顔でこちらまで幸せになります。一番良い顔が陣内さんですけど」「今も素敵な交流続いて仲良くされていることはとっても良いことですね」などのコメントが寄せられている。
