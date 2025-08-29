《2人の間に新しい命も授かることができました》

8月29日、女優の趣里と7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」の「RYOKI（リョウキ）」こと三山凌輝が、それぞれのInstagramで入籍したことを報告した。趣里の妊娠も明らかになったが、彼女の両親が心配されているようだ。

2人は、連名ですでに結婚していたことを告白。発表に至った経緯に関して、《何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな場所で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました》とつづり、新たな命への気遣いを見せた。

これまで、目立った共演のなかった趣里と三山だが、5月の「文春オンライン」と「女性セブンプラス」で、2人が交際し、結婚を予定していると報じられた。ただ、趣里のお相手である三山の過去の醜聞が波紋を呼んだ。

「三山さんは4月に『文春オンライン』で、YouTuber・Rちゃんへの“結婚詐欺疑惑”が取りざたされました。記事によれば、大野さんと交際していた約2年間で、三山さんは毎月のお小遣い200万円や高級外車など総額1億円を貢がせていたと伝えられたのです。大野さんは、結婚を考えていた時期があったものの、三山さんが音信不通になり、婚約解消に至ったとされています。この騒動が物議を醸すなか、趣里さんと結婚する可能性が浮上し、SNSでは反対する声も見られました」（芸能記者）

そんな世間の反応とは裏腹に、2人は将来に向けて歩みを進めていたようだ。本誌「SmartFLASH」は、8月上旬、趣里と三山がそろって地元の区役所を訪れる様子をキャッチ。趣里のおなかは大きく膨らんでおり、三山が彼女を気遣う素振りを見せていたことも伝えた。

今回、晴れて結婚と妊娠を報告した2人だが、Xでは

《ご両親が気の毒すぎる…素直に祝福できない》

《大切に育てた娘が、女性と金銭トラブル起こした人と結婚だなんて水谷豊も蘭ちゃんも複雑の極みだろうに》

《水谷豊も伊藤蘭も、こんなに大事に育ててきたのに…って思いに葛藤しただろうけどね》

など、趣里の両親である俳優の水谷豊と歌手の伊藤蘭を心配する声が見受けられる。かねてから、趣里と三山の結婚に対する、両親の反応が注視されていた。

「8月8日の『女性セブンプラス』で、伊藤さんが、三山さんとの結婚に難色を示していると伝えられたのです。“1億円いただき騒動”が大きな注目を集めただけに、三山さんが娘のパートナーになることに反対していたとされています。また、8月7日の『WEB女性自身』で、水谷さんが、三山さんを見限るような姿勢を見せていたと報じられました。同誌によれば、当初は三山さんの俳優業に期待していたものの、一連の騒動が発覚し、彼を拒絶するようになったとされています。両親が娘の結婚に難色を示すような気配が漂うなか、今回の発表に至ったことで、“強行突破”したような印象を抱く向きもあるようです。

伊藤さんは結婚発表同日、自身のInstagramに《心からおめでとう 母はずっと見守っていました》と祝福コメントを投稿してはいるのですが……」（前出・芸能記者）

趣里は2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを務め、女優として知名度を高めた。朝ドラ後も、2024年7月の日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）に出演し、同年10月のドラマ『モンスター』（カンテレ制作、フジテレビ系）で主演を務めるなど、仕事を増やしていた。一方で、私生活では、こんな一面も……。

「30歳になった2020年の『UR都市機構』のインタビューで、趣里さんは《でも結婚願望はまだないですね。まずは自分がもうちょっと頑張らなければと、と思っているからかもしれません》と語っており、結婚よりも仕事に注力する意向を示していました。趣里さんはこれまで、テレビや雑誌のインタビューであまり両親の名前を出さず、いわゆる“二世タレント”ではなく、ひとりの女優として評価を高めてきました。両親の知名度に頼らず、朝ドラヒロインまで登りつめた彼女を支持する向きも多かったのです。それだけに、女性関係が取りざたされた三山さんと結婚したことで、イメージダウンになりかねませんよ」（前出・芸能記者）

2025年9月で35歳になる趣里。生涯の伴侶と新たな命を手にし、どんな道を歩んでいくのか。