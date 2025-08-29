◆女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

第２ラウンドが進行中。１４位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）が２バーディー、ボギーなしの７１で回り、通算５アンダーでホールアウトした。「トップ１０を目指して、あと２日頑張りたい」と笑顔を見せた。

今季はＱＴランキング４８位の資格で参戦し、出場優先順位を入れ替える第１回リランキングは５６位。今大会はウエーティングだったが、２５日に繰り上がり出場が決まり、チャンスを生かした。５月にスイングで上体が突っ込む癖を修正。「ボール１個分手前を最下点だと思うようにした」ところ、ショットが復調した。

２５日に首を寝違え、２６日はウェッジとパターを手にグリーン周りのみを確認。ぶっつけで本番を迎えていた。ケガの功名があった。「今日１回しっかり（クラブを）振ったら痛かったので、普段より５ヤードぐらい抑えて振っている」。距離より精度で好スコアを作っている。

同学年でアマチュアの中沢瑠来（るな）が７アンダーで上位にいる。仲良しで、小学時代からラウンドをともにしてきた。友人の名前がリーダーボードの上にある。「あー、やってるなーって。瑠来に負けたくない！（笑）」。７月のミネベアミツミレディスの１５位を上回る、自己最高位フィニッシュを目指す。