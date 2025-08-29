9月2日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『卵子凍結のリアル』
卵子凍結のリアル
元々は、がん患者が治療の前に
将来、妊娠の可能性を残すためなどに活用されていた「卵子凍結」。
近年、女性の出産年齢が上がっていることから、
健康な女性でも若いうちに卵子を採取し凍結保存する
「卵子凍結」という選択が注目されているが、
高額な費用や副作用などのデメリットも…
そこで今夜は、『卵子凍結のリアル』について語らいます。
▼“精子と卵子”年齢によって受ける影響の違い
▼卵子凍結にかかる費用は？
▼将来、保険適用になる可能性はあるの？
▼身体にかかる負担も
▼凍結する卵子の個数の目安は？
▼卵子凍結と受精卵凍結との違いとは？
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
加藤清史郎／
辻愛沙子・バービー・船曳美也子・村上佳菜子 ※50音順