卵子凍結のリアル

元々は、がん患者が治療の前に

将来、妊娠の可能性を残すためなどに活用されていた「卵子凍結」。

近年、女性の出産年齢が上がっていることから、

健康な女性でも若いうちに卵子を採取し凍結保存する

「卵子凍結」という選択が注目されているが、

高額な費用や副作用などのデメリットも…

そこで今夜は、『卵子凍結のリアル』について語らいます。

▼“精子と卵子”年齢によって受ける影響の違い

▼卵子凍結にかかる費用は？

▼将来、保険適用になる可能性はあるの？

▼身体にかかる負担も

▼凍結する卵子の個数の目安は？

▼卵子凍結と受精卵凍結との違いとは？

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ

ゲスト

加藤清史郎／

辻愛沙子・バービー・船曳美也子・村上佳菜子 ※50音順