【ラグビー】「エディーＪＡＰＡＮ」パシフィックネーションズカップ２０２５大会・カナダ代表戦に臨むメンバーを発表　ワーナー・ディアンズ選手を原田衛選手とともに共同キャプテンに指名

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、８月３０日（土）に宮城県のユアテックスタジアム仙台で行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５」プールＢのカナダ代表戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表しました。



エディー・ジョーンズヘッドコーチが「ファイナルのことは考えていない。いまはこの試合に勝つことに集中している」と警戒感を示したカナダ代表戦。注目のメンバーには、この試合が初キャップとなる４人の選手も含めて、キャップ数一桁の選手が半数を越える１２人とフレッシュなメンバーが顔を揃えました。





ＦＷ陣では、７月に行われたウェールズ戦で代表デビューを果たした木村星南選手（東芝ブレイブルーパス東京）、江良颯選手（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）を第１列に起用。チームを率いるリーダーとして２３歳のＬＯワーナー・デイアンズ選手（東芝ブレイブルーパス東京）を、この試合はメンバー外としてサポートにまわる原田衛選手とともに新主将に指名しました。「これからの日本代表をどうするのか、将来像について（主将を務めてきた）リーチマイケル選手と話をしたときに、次の世代のリーダーとして、原田とワーナーのポテンシャルが高いとすすめられた。私自身も、彼らはしっかりと任務を果たしてくれる非常にいいコンビだと思っている」と話したジョーンズＨＣ。ワーナー選手には「責任をもつことがプレイヤーとしてクオリティーを高めるきっかけになる。彼には世界でベストのロックになってほしい」とエールを送りました。ＢＫ陣では「超速ラグビー」のカギを握るハーフ団に、藤原忍選手（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）と李承信選手（コベルコ神戸スティーラーズ）のコンビ。追加召集で大会前の合宿メンバーに加わったチャーリー・ローレンス選手（三菱重工相模原ダイナボアーズ）が、ＣＴＢとして見事に先発出場の座を勝ち取りました。そのほかリザーブメンバーとして、佐藤健次選手（埼玉パナソニックワイルドナイツ）、小林賢太選手（東京サントリーサンゴリアス）、廣瀬雄也選手（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）の３人が、初キャップのチャンスをつかんでいます。「若いチームは非常にエキサイティングで楽しみ。若い選手が一丸となって切磋琢磨しながら苦しい時期を乗り越えて、いろいろな経験をしながら勝利を分かち合うのは、本当に素晴らしいこと」とエディー・ジョーンズヘッドコーチが語ると、日本代表史上最年少で主将を務めるワーナー・ディアンズ選手が、「キャプテンは人生はじめての経験。指名されたときは本当にうれしかった。（主将として臨むカナダ戦は）いいチャレンジ、自分にとっては世界のベストのロックになるためのひとつの大きなポイントだと思っている。背中で、自分のプレーでチームをリードしていきたい」と覚悟と決意を示したＰＮＣ（パシフィックネーションズカップ）のカナダ戦、若きＪＡＰＡＮの挑戦がいよいよ始まります。【アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５】プールＢ：カナダ代表戦 日本代表試合登録メンバー（２３名）（背番号 氏名 所属チーム）１ 木村星南（東芝ブレイブルーパス東京）２ 江良颯（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）３ 竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）４ ワイサケ・ララトゥブア（コベルコ神戸スティーラーズ）５ ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）◎６ ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）７ 下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）８ ファカタヴァ・アマト（リコーブラックラムズ東京）９ 藤原忍（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１０ 李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）１１ マロ・ツイタマ（静岡ブルーレヴズ）１２ チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）〇１３ ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）１４ 石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）１５ サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）１６ 佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）〇１７ 小林賢太（東京サントリーサンゴリアス） 〇１８ 為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）１９ ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）２０ マキシ・ファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）２１ 福田健太（東京サントリーサンゴリアス）２２ 廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） 〇２３ 長田智希（埼玉パナソニックワイルドナイツ）◎＝キャプテン〇＝ノンキャップ（代表戦出場歴なし）の選手試合日程８月３０日（土） 日本代表 対 カナダ代表 午後５時キックオフ ユアテックスタジアム仙台（宮城）