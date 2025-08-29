³¤³°ÁÈ4¿ÍÁª½Ð¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬9·î¾å½ÜU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ø¡Ä9·î²¼½ÜU-20WÇÕ¤Ø¤Î¡ÈÏ¢Â³»²²Ã¡É¤â¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿U-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9·î3Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¸þ¤±¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï4¿ÍÁª½Ð¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¸·¤·¤µ¤ä¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»É·ã¤òÁª¼êÁ´°÷¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡³¤³°¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢DF¾®¿ù·¼ÂÀ(¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó)¡¢MFÊÝÅÄ·ø¿´(¥²¥ó¥¯)¡¢FW±ö³·ò¿Í(NEC)¡¢FW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤Î4¿Í¡£¾®¿ù¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âç¤¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£±ö³¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¸åÆ£¤â¿·Å·ÃÏ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯2¥´¡¼¥ë¡£º£Ç¯1·î¤«¤é³¤³°¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÊÝÅÄ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ±äÄ¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Ï1¥«¥Æ¥´¥ê¡¼2¥Á¡¼¥àÀ©¤ÇÆ°¤¡¢9·î¤Ë¹µ¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤à¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯(IW)´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë9·îÂè1½µ¤Ë¤ÏÂç´ä´ÆÆÄ¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ø¡£¤Þ¤¿¡¢IW´ü´Ö³°¤Î9·î²¼½Ü¤«¤é¤ÏÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¡£º£²ó¡¢³¤³°ÁÈ¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡IW´ü´ÖÃæ¤ÏÂåÉ½Â¦¤ËÁª¼ê¤Î¹´Â«ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°ÁÈ4¿Í¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾·½¸¤¬³ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¸ì¤ë»³ËÜND¤Ï¡ÖU-20WÇÕ¤ÎÄ´À°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢IW´ü´Ö³°¤ÇÂåÉ½¤Î¹´Â«ÎÏ¤¬Ìµ¤¤U-20WÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â³¤³°¥¯¥é¥Ö¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤ÎÂç²ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬Ìó2½µ´ÖÄøÅÙ¤¢¤ê¡¢³¤³°ÁÈ4¿Í¤ò´Þ¤á¤¿U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎU-20WÇÕ¡ÈÏ¢Â³»²²Ã¡É¤â¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×(»³ËÜND)¡£Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢2¤Ä¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
