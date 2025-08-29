MAISONdesが、8月29日に出演したオンラインフェス＜YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation＞にて、サプライズで新しい住民の入居を発表した。

◆MAISONdes 動画

今回入居したのは、BiSHも所属していた音楽事務所WACKのアイドルグループ・GANG PARADEの元メンバーであり、これまで“カ能セイ”として活動していた華乃（かの）。新しい名前“華乃”としての第一歩として、MAISONdesの新曲 「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」 を歌い上げる。なお、作詞作曲を手掛けるのは作曲家・MIMIだ。

▲華乃

今回の動画内では、ワンコーラスデモ音源がサプライズ公開され、MAISONdesの新たな物語の幕開けを告げた。華乃歌唱ver.と、正式な配信リリース日は後日発表予定となっている。