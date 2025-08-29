¡ÖºÇ¸å¤Î°ìµå¤Þ¤ÇÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×DeNA¤äµð¿Í¤Ç10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦»°¾åÊþÌé¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÈ¯É½
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»°¾åÊþÌéÅê¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£36ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿12Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©´ôÉì¾¦¹â¤«¤éË¡À¯Âç¡¢JX-ENEOS¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»°¾åÅê¼ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é65»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡4ÇÔ¡¢13¥Û¡¼¥ë¥É¤È21¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯¤«¤é¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç60»î¹ç¶á¤¤ÅÐÈÄ¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ÉÌöÆ°¡£2019Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½ù¡¹¤Ë1·³ÅÐÈÄ¤¬¸º¾¯¡£2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏDeNA¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£5·î¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤Èµð¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÄÌ»»368»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£23¥»¡¼¥Ö¤È121¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£²ó¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À1¤«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î°ìµå¤Þ¤ÇÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£12Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£