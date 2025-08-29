新発想のブックエンドで小物をすっきり収納！文庫本サイズだからちょっとしたスペースにも置ける優れもの
少しずつ、秋らしいファッションやインテリアが気になるシーズンになりましたよね。
今回は、ミニマルかつおしゃれにお部屋を整えられる、クリエイティブユニット「TENT」の新しい収納アイテムをご紹介。
公式オンラインストアでは、9月9日（火）までの期間10％オフで販売中のため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
「TENT」から収納スペース付きのブックエンドが登場
「TENT」から新たにお目見えしたのが、ブックエンドとツールボックスの要素を兼ね備えた、収納アイテム「TOOLBOOK（ツールブック）」（税込4400円）です。
収納ボックス部分には、デスク上に出しっぱなしになりがちな文具類を、すっきりまとめることができますよ。
また、デジタルデバイスのケーブル類を、片付けておくスペースにもぴったり。
本体サイズは奥行き105mm／高さ149mmと、一般的な文庫本と同じくらいです。
そのため、窓際などの限られたスペースに設置しやすいところもポイント。
本の背表紙を連想させるフォルムにより、本棚の空きスペースに置いてもしっかり馴染んでくれそうですよね。
左右どちら向きにも設置可能だよ
収納ボックス部分とベースプレートは別々になっており、自分で取り付ける仕様。
ブックエンドの設置場所に合わせてベースプレートをセットすれば、左右にとらわれず愛用することが叶います。
取り付け作業は、プラスドライバーでネジを2本止めるだけの簡単DIYだからご安心を。
マグネットでメモや紙類をピタッと貼り付け
本体の素材がスチール製のため、マグネットでメモなどを貼り付けられますよ。
お気に入りのステッカーや写真を止めて、デスク周りをかわいくアレンジするのも良いかもしれません。
シンプルで機能的な収納アイテムが気になる方は、9月9日(火)まで実施される、発売記念キャンペーン価格 税込3960円でゲットしてみてはいかがでしょうか？
「TOOLBOOK」の購入はこちら
https://tempo.tent1000.com/
参照元：株式会社テント プレスリリース
