CLリーグフェーズで早くもA・アーノルドがアンフィールドに、デ・ブライネがエティハドに帰還へ
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズの組合せ抽選会が28日に行われ、レアル・マドリーが敵地でリバプールと対戦することが決まった。
各クラブは4つのポットに分けられ、各ポットから2チームずつと対戦するレギュレーション。R・マドリーは最上層のポット1勢のうちホームでマンチェスター・シティと、アウェーでリバプールと対戦することになった。
R・マドリーには今季より、リバプールで長年にわたって活躍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドが加入している。今夏の大型移籍の一つとして注目を集める中、新シーズンの欧州CLでさっそく対戦することが決定。さらにリバプールのホーム開催も決まっており、A・アーノルドが早くもアンフィールドに戻ってくることが確実になった。
また、マンチェスター・Cはポット3勢とのホーム戦でナポリと対戦することが決まった。ナポリにはマンチェスター・Cから加入したばかりのMFケビン・デ・ブライネが所属。マンチェスター・C公式Xは「エティハドにすぐに戻ってくる」と投稿し、再会を待ち侘びている様子だ。
試合日程は後日発表される。
以下、R・マドリー、リバプール、マンチェスター・C、ナポリのリーグフェーズ対戦相手
▽R・マドリー
ポット1:マンチェスター・C(H)、リバプール(A)
ポット2:ユベントス(H)、ベンフィカ(A)
ポット3:マルセイユ(H)、オリンピアコス(A)
ポット4:モナコ(H)、カイラト・アルマトイ(A)
▽リバプール
ポット1:R・マドリー(H)、インテル(A)
ポット2:A・マドリー(H)、フランクフルト(A)
ポット3:PSV(H)、マルセイユ(A)
ポット4:カラバフ(H)、ガラタサライ(A)
▽マンチェスター・C
ポット1:ドルトムント(H)、R・マドリー(A)
ポット2:レバークーゼン(H)、ビジャレアル(A)
ポット3:ナポリ(H)、ボデ・グリムト(A)
ポット4:ガラタサライ(H)、モナコ(A)
▽ナポリ
ポット1:チェルシー(H)、マンチェスター・C(A)
ポット2:フランクフルト(H)、ベンフィカ(A)
ポット3:スポルティング(H)、PSV(A)
ポット4:カラバフ(H)、コペンハーゲン(A)
各クラブは4つのポットに分けられ、各ポットから2チームずつと対戦するレギュレーション。R・マドリーは最上層のポット1勢のうちホームでマンチェスター・シティと、アウェーでリバプールと対戦することになった。
R・マドリーには今季より、リバプールで長年にわたって活躍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドが加入している。今夏の大型移籍の一つとして注目を集める中、新シーズンの欧州CLでさっそく対戦することが決定。さらにリバプールのホーム開催も決まっており、A・アーノルドが早くもアンフィールドに戻ってくることが確実になった。
試合日程は後日発表される。
以下、R・マドリー、リバプール、マンチェスター・C、ナポリのリーグフェーズ対戦相手
▽R・マドリー
ポット1:マンチェスター・C(H)、リバプール(A)
ポット2:ユベントス(H)、ベンフィカ(A)
ポット3:マルセイユ(H)、オリンピアコス(A)
ポット4:モナコ(H)、カイラト・アルマトイ(A)
▽リバプール
ポット1:R・マドリー(H)、インテル(A)
ポット2:A・マドリー(H)、フランクフルト(A)
ポット3:PSV(H)、マルセイユ(A)
ポット4:カラバフ(H)、ガラタサライ(A)
▽マンチェスター・C
ポット1:ドルトムント(H)、R・マドリー(A)
ポット2:レバークーゼン(H)、ビジャレアル(A)
ポット3:ナポリ(H)、ボデ・グリムト(A)
ポット4:ガラタサライ(H)、モナコ(A)
▽ナポリ
ポット1:チェルシー(H)、マンチェスター・C(A)
ポット2:フランクフルト(H)、ベンフィカ(A)
ポット3:スポルティング(H)、PSV(A)
ポット4:カラバフ(H)、コペンハーゲン(A)