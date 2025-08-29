タレントの上沼恵美子が２９日、大阪府門真市内でテレビ大阪の特別番組「上沼恵美子を沼らせたい」（９月２０日放送）の番組収録に参加。１９８９年以来、３６年ぶりに同局の番組に出演し「（テレビ大阪が）呼んでくれへんかっただけです。タレントというのはオファーがあってなんぼですから」と、共演のますだおかだの岡田圭右や三船美佳を笑わせた。

この日はコストコを訪問。「かたまり肉がただ大きいだけや、と思ってましたけど、安くておいしくて、ちょっと失礼なことしました、アメリカビーフに。牛たちに謝罪します」と、商品のコストパフォーマンスに感動し「上手に使いこなしたら最高のスーパー。賢い主婦になれそう」と、絶賛した。

４月で７０歳となり、現在は「断捨離していて、今は死に支度に入ってます」と話す。一方で「年いったから丸くなりました、腹立たなくなりました、円満で皆さんお幸せに、ってそんなんは、嫌や。とげとげでいったろ、と思ってね。やっぱりとがってないとアカンわ。コンプラ、コンプラいうけども」と言い切った。

規制の厳しい時代を背景に「面白いこと言わないで結構ですから、と言ってくるスタッフがおって、あきれたわ。無難にやってください、とげとげしくてコンプラに触れるようなことはやらないでくださいって」と明かした。「一回やってみたけど、ちっとも面白くない。だったら引退の方がええと思いました。苦いこともきついことも言うようになってきて、ちょっと心地良いです、私が。本当にすいません、スタッフには迷惑かけちゃいますけどね」と、笑顔で宣言していた。