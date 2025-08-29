これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:45
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.7% 前回 0.7%（前年比)
フランス消費支出（7月）15:45
予想 -0.3% 前回 0.6%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（8月）15:45
予想 0.6% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.1% 前回 1.0%（前年比)
フランス生産者物価指数（7月）15:45
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.2%（前年比)
ドイツ雇用統計（8月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.8万人 前回 0.2万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（8月）21:00
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.0%（前年比)
予想 0.0% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.0% 前回 1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【トルコ】
雇用統計（7月）16:00
予想 N/A 前回 8.6%（失業率)
【インド】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）19:30
予想 6.8% 前回 7.4%（前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（7月）21:00
予想 200.0億ランド 前回 220.0億ランド
【ブラジル】
雇用統計（7月）21:00
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
【カナダ】
実質GDP（2025年 第2四半期）21:30
予想 -0.7% 前回 2.2%（前期比年率)
実質GDP（6月）21:30
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.3% 前回 1.2%（前年比)
【米国】
個人所得・支出（7月）21:30
予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.3%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（7月）21:30
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（P前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（コア前月比)
予想 2.9% 前回 2.8%（コア前年比)
卸売在庫（速報値）（7月）21:30
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）22:45
予想 46.5 前回 47.1
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00
予想 58.6 前回 58.6
※予定は変更されることがあります。
