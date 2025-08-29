トリケミカル、今期経常を一転1％減益に下方修正

トリケミカル研究所 <4369> [東証Ｐ] が8月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比41.8％増の38億円に拡大した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の69億円→65.3億円(前期は65.8億円)に5.4％下方修正し、一転して0.8％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比30.1％減の27.3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比34.0％増の21.6億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の27.1％→25.2％に低下した。



株探ニュース

