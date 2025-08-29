テクニカルポイント ユーロポンド、上値が切り下がるパターン、０．８６００がポイントに

0.8729　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8723　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8683　一目均衡表・基準線
0.8658　一目均衡表・雲（上限）
0.8657　21日移動平均
0.8643　10日移動平均
0.8642　現値
0.8641　一目均衡表・転換線
0.8590　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8561　100日移動平均
0.8556　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8550　一目均衡表・雲（下限）
0.8456　200日移動平均

　ユーロポンドは８月を通じて次第に上値が切り下がるパターンを示している。一方で、下値は０．８６００の心理的水準がサポート水準となっている。足元では、一目均衡表の雲上限を下回り、雲の中に入り込んできている。ＲＳＩ（１４日）は４９．５と、中立状態であることが示されている。まだ、動き出し待ちの段階。０．８６００を下抜けた場合には、雲下限０．８５５０が次のサポート水準となる。