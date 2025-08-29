テクニカルポイント ユーロポンド、上値が切り下がるパターン、０．８６００がポイントに テクニカルポイント ユーロポンド、上値が切り下がるパターン、０．８６００がポイントに





0.8729 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8723 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8683 一目均衡表・基準線

0.8658 一目均衡表・雲（上限）

0.8657 21日移動平均

0.8643 10日移動平均

0.8642 現値

0.8641 一目均衡表・転換線

0.8590 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8561 100日移動平均

0.8556 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8550 一目均衡表・雲（下限）

0.8456 200日移動平均



ユーロポンドは８月を通じて次第に上値が切り下がるパターンを示している。一方で、下値は０．８６００の心理的水準がサポート水準となっている。足元では、一目均衡表の雲上限を下回り、雲の中に入り込んできている。ＲＳＩ（１４日）は４９．５と、中立状態であることが示されている。まだ、動き出し待ちの段階。０．８６００を下抜けた場合には、雲下限０．８５５０が次のサポート水準となる。

