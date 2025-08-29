『ボイプラ2』生存カットライン第24位候補者3人発表 大きな順位変動を予感させる結果に
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』の「第2回生存者発表セレモニー」が29日、番組公式YouTubeチャンネルなどで配信され、生存カットラインとなる第24位の候補者が発表された。
【番組カット】練習生も動揺…ユメキを励ますメンバーたち
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。新たなミッションに挑戦している。日本では、ABEMAで毎週木曜日午後9時20分から日韓同時配信されている。
「第2回生存者発表セレモニー」では、生存ラインとなる第24位候補者がファンジョーイー（前回＝第1回生存者発表セレモニー13位）、パク・ドンギュ（前回29位）、ハン・ヘリジュン（前回47位）であることが発表された。午後4時30分までの1時間、投票時間が設けられた。その他順位を含めた結果は、9月4日の次回放送日に明らかになる。
