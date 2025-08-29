浦安ブライトンホテル東京ベイの味処「季布や」にて、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の「グルメチキンレース・ゴチになります!」に登場したメニューが期間限定で提供中。

2025年8月28日に放送された番組内で紹介された、黒毛和牛や伊勢海老、のどぐろといった贅沢な食材を使用したスペシャルメニューが楽しめます。

出演者も絶賛した、こだわりの全10品です。

浦安ブライトンホテル東京ベイ 味処「季布や」 “グルメチキンレース・ゴチになります!” 期間限定メニュー

提供期間：期間限定提供場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 味処「季布や」

黒毛和牛のすき煮山椒べっこう餡

松茸の芳醇な香りと、雲丹の濃厚な旨みで仕立てたスペシャルメニューです。

とろけるような黒毛和牛と、山椒がアクセントのべっこう餡が絡み合う、贅沢な一品です。

海老味噌でいただく伊勢海老の天ぷら

伊勢海老の甘みと食感を、存分に、贅沢に味わう天ぷらです。

濃厚な海老味噌が、伊勢海老の上品な味わいをさらに引き立てます。

のどぐろの焼き霜造り

高級魚のどぐろの皮目と脂を炙り、食感と旨みを堪能する一品です。

香ばしい皮目と、とろけるような脂の甘みが口の中に広がります。

その他のメニュー

そのほか、「5種の出汁でとった鯛のそば」や「活けかわはぎの造り〜肝醤油〜」など、

全10品の料理が用意されています。

味処「季布や」のこだわり

暖簾をくぐるとカウンター中央の焼き場が目に飛び込む、大人の隠れ家のような空間が魅力の「季布や」

厳選した季節の魚や野菜、肉に炭火でじっくりと火を入れ、旨みを引き出す炭火焼が名物です。

カウンター席では、料理人の所作を間近に眺めながら、食材や料理に込めた想いなどの話も楽しめます。

素材の香りや食感、個性豊かな味わいを引き出すために、一つひとつの技に心を込めた、その時季ならではの海・山・大地の恵みを存分に堪能できます。

旬の食材を最高の調理法で味わえる、味処「季布や」のこだわりが詰まった特別メニュー。

テレビ番組で出演者を魅了した贅沢な料理の数々を、落ち着いた大人の隠れ家のような空間で楽しめます。

料理人の技を眺めながら、特別なひとときを過ごせます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ 味処「季布や」の期間限定メニューの紹介でした。

