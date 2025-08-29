¥Ñ¥Ê£È£Ä¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿º£´üÇÛÅö¤Ï8±ß¸ºÇÛ
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6752> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î29ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿26Ç¯3·î´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò20±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï20±ß)¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²¼´üÇÛÅö¤â20±ß¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ8±ß¸º¤Î40±ß¤Ë¸ºÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Íø±×ÇÛÊ¬¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÇÛÅöÊý¿Ë¡¢¤ª¤è¤ÓºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î¾õ¶·Åù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢1 ³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÃæ´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ª¤è¤Ó´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì 20 ±ß 00 Á¬¤È¤·¡¢1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò40 ±ß 00 Á¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Íø±×ÇÛÊ¬¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÇÛÅöÊý¿Ë¡¢¤ª¤è¤ÓºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î¾õ¶·Åù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢1 ³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÃæ´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ª¤è¤Ó´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì 20 ±ß 00 Á¬¤È¤·¡¢1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò40 ±ß 00 Á¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£