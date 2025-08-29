乃木坂46池田瑛紗＆菅原咲月、ノースリ姿の2ショット自撮り披露「夏っぽくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】乃木坂46池田瑛紗が29日、自身のInstagramを更新。同期メンバーの菅原咲月とのノースリーブ姿でのミラー自撮り写真を公開した。
【写真】乃木坂46人気メンバー2人がノースリ姿披露
池田は「さっちゃん この後ひなも来たのよ」と菅原に加えて岡本姫奈とも遊んだことを報告。店内とみられる場所でゴールドの装飾が施された鏡を使って菅原と共にノースリーブ衣装で爽やかな2ショット写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「夏っぽくて可愛い」「爽やか」「美しい」「仲良し」「癒される」「素敵な2人」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
