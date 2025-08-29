hitomi、美脚スラリのショーパン姿披露「一段とキュート」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】歌手のhitomiが29日、自身のInstagramを更新。カジュアルなショートパンツのコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】hitomi、美脚際立つショーパン姿
hitomiは「エイベックスにて。昔からの知り合いがいて笑っております」と所属事務所での再会を喜び、「30年もいると昔からの知り合いはだいぶ少ないんだけれど…」と長年の芸能活動を振り返った。白いオーバーサイズのTシャツに紫のショートパンツを合わせたカジュアルなスタイルで、オフィス内で片足を上げてポーズを取った写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「今日は一段とキュート」「楽しそうで何より」「自然体で素敵」「久しぶりの再会いいね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
