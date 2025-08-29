たけびし、上期経常を9％上方修正、配当も2円増額

たけびし <7510> [東証Ｐ] が8月29日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の16.1億円→17.5億円(前年同期は15.7億円)に8.7％上方修正し、増益率が2.2％増→11.1％増に拡大する見通しとなった。

なお、通期の連結経常利益は従来予想の37.8億円(前期は37.6億円)を据え置いた。



業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の31円→33円(前年同期は29円)に増額し、年間配当は68円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期 第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、社会インフラ分野で成長戦略の一つである医療ビジネスが堅調に推移していることに加え、半導体・デバイス分野で電子部品実装機向け産業用ＰＣやセキュリティカメラのＯＤＭビジネスが増加していること等から、2025年４月30日に発表した業績予想を修正いたします。 なお、2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、前回予想を据え置くことといたします。＊上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。



当社は、株主各位への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと認識し、累進配当を基本としつつ業績及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。 これらの方針に基づき、１株当たりの第２四半期末配当を２円増配し、33円に修正いたします。 これにより、期末配当金35円と合わせ、年間配当金は１株当たり68円となる予定であります。

