米歌手テイラー・スウィフト（35）と米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（35）が28日、本拠地アローヘッド・スタジアムで行われた米カレッジフットボールの開幕戦に姿を見せ、婚約発表後初めて公の場でツーショットを披露した。

2人は26日に互いのインスタグラムで、「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とキャプションを添えて婚約を電撃発表した。

2人はケルシーの母校シンシナティ大学とネブラスカ大学が対戦する試合をVIPルームで仲良く観戦する姿がテレビ中継画面に映し出された。また、シンシナティ大学のチーム公式X（旧ツイッター）には、白いセーターベストにプリーツのデニムミニスカートにニーハイブーツを合わせたスウィフトが満面の笑みで手を振りながら会場入りする姿も投稿されている。

会場にはケルシーの兄で元NFL選手のジェイソン氏もおり、試合前に兄弟でフィールドを歩く姿も投稿されている。

挙式の日程は明らかになっていないが、ケルシーの父親はメディアの取材に2週間前に婚約したことを明かしている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）