タレントの小倉優子（41）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。食卓の写真が反響を呼んでいる。

小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と報告。食卓の写真を公開し、「鶏胸肉の青椒肉絲 ちくわのチーズ豚巻き＋トマト 鯵のお刺身 おからひじき煮 白米 お味噌汁 パイナップルでした♪」と説明した。

そして「ちくわのチーズ豚巻きは、子どもたちも大好きです」と告白。「ちくわを半分にカットし、とろけるチーズを挟んで、豚肉を巻いたら焼きます！砂糖、みりん、酒、醤油で煮からめたら出来上がりです♪」とレシピを解説。「高タンパクで、いいですよね」と伝えた。

また「青椒肉絲は、鶏胸肉で作りました！胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります♪鯵のお刺身も今日は安く買えて大満足でした」とコメント。ハッシュタグで「お家ご飯」「節約料理」「高タンパク」「成長期ご飯」と添えた。

この投稿にフォロワーからは「簡単な料理じゃありません。凄い品数です。天晴れです」「全然簡単じゃない！すごいです」「尊敬します！」「美味しそうなお料理ばかり」「いつも尊敬しかないです」「めっちゃ美味しそう！！忙しいのにほんとに凄いです」などの声が集まった。

小倉は2011年10月にヘアメークアーティストの男性と結婚。12年6月に長男を、16年11月に次男を出産したが17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年には夫婦の初子となる第3子妊娠を発表したが、直後に別居中であることが報じられた。同年7月に三男が誕生も23年7月に2度目の離婚を発表した。