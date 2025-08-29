ソン・ジュンギ、日本イベントに出席 ロケ地に訪れたいほど熱中した日本ドラマとは？「ハマって」【マイ・ユース】
【モデルプレス＝2025/08/29】俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが8月29日、W主演を務めるドラマ「マイ・ユース（My Youth）」（9月5日よりFODにて国内独占配信開始）記者発表会に出席。ソン・ジュンギが夢中になった日本ドラマを明かした。
【写真】ソン・ジュンギの再婚相手は美しすぎる英出身元女優
冒頭でソン・ジュンギは「こんにちは。ドラマ『マイ・ユース』ソンウ・へ役を演じているソン・ジュンギです。どうぞよろしくお願いします」、チョン・ウヒは「みなさんこんにちは。チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです。どうぞよろしくお願いします」と日本語であいさつ。MCが「日本語がすごく上手でびっくりしています」と反応すると、二人は「少し」「ありがとうございます」とはにかんだ。
日本に来ることはあるかという質問にソン・ジュンギは「1番多く訪れる日本の都市は東京です。とても好きです。あとは個人的に『ちょっと休みたいな』と思って訪れる場所は軽井沢です。去年も行きましたし、富士山にも久しぶりに行きました」と回答した。
続けて「以前『優しい男』という作品で青森で撮影したこともありました。とてもきれいな素敵な場所なのでまた行きたいなと思います」と願望を告白。さらにソン・ジュンギは「『First Love 初恋』というドラマにハマって、その中で目にすることができる雪が降り積もった北海道がとてもいいな、と思って。今年あたり雪が積もった頃に北海道に久しぶりに行ってみたいなと思います」とNetflixドラマシリーズ「First Love 初恋」（2022年）に熱中していたことを口にした。
今回の来日で楽しみにしていることをソン・ジュンギは「日本に来るときはいつも期待をしています。楽しみにしてワクワクしています。日本の食べ物はおいしいものがたくさんあって、好きなものがたくさんあります」とニッコリ。特にうなぎが大好きだと言いつつ、今回はまだ食べられていないと明かした。ソン・ジュンギは「日本のコンビニで売っている食べ物も大好きです。今回も来日して、コンビニでいろんな好きなものを食べて、おやつなんかも買って食べました」と告白。その後、日本語で「うなぎ、本当においしいです」と付け加え、会場の笑いを誘った。
本作でチョン・ウヒが演じるソン・ジェヨンを一言で表すとしたら？という質問に、ソン・ジュンギは「すぐ思いつく言葉があります。ラブリー。本当に本当にラブリー！」と回答。「ソンウ・へというキャラクターにとっては、ソン・ジェヨンという存在は、今まで塞がった胸に穴を開けてくれる、息をさせてくれるキャラクターです。とても明るく健康的なキャラクターではあるんですが、それをひっくるめて一言で表すと“ラブリー”」と説明した。
一方、チョン・ウヒはソン・ジュンギが演じるソンウ・ヘについて「最近流行りの言葉で表現したいんですけど、“エゲン”。エストロゲン男子です」と告白。チョン・ウヒは「最近流行っている言葉で、繊細で優しくて、素敵な男子のことをエストロゲン男子と呼ぶそうです」と説明し「本当に優しくて、柔らかくて、ソフトな性格を一言でまとめると、エストロゲン男子になると思います」と語った。ソン・ジュンギはその答えを聞いて「そうですか？」と笑っていた。
2人はところどころ日本語で話したり、会見中もカメラを向けられるとポーズをしたりサービス満点。終始和やかな雰囲気が流れる会見となった。
本作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。ソン・ジュンギがソンウ・ヘを、チョン・ウヒがソン・ジェヨンを演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ソン・ジュンギの再婚相手は美しすぎる英出身元女優
◆ソン・ジュンギがハマった日本のドラマ
冒頭でソン・ジュンギは「こんにちは。ドラマ『マイ・ユース』ソンウ・へ役を演じているソン・ジュンギです。どうぞよろしくお願いします」、チョン・ウヒは「みなさんこんにちは。チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです。どうぞよろしくお願いします」と日本語であいさつ。MCが「日本語がすごく上手でびっくりしています」と反応すると、二人は「少し」「ありがとうございます」とはにかんだ。
日本に来ることはあるかという質問にソン・ジュンギは「1番多く訪れる日本の都市は東京です。とても好きです。あとは個人的に『ちょっと休みたいな』と思って訪れる場所は軽井沢です。去年も行きましたし、富士山にも久しぶりに行きました」と回答した。
◆ソン・ジュンギ、好きな日本の食べ物は？
今回の来日で楽しみにしていることをソン・ジュンギは「日本に来るときはいつも期待をしています。楽しみにしてワクワクしています。日本の食べ物はおいしいものがたくさんあって、好きなものがたくさんあります」とニッコリ。特にうなぎが大好きだと言いつつ、今回はまだ食べられていないと明かした。ソン・ジュンギは「日本のコンビニで売っている食べ物も大好きです。今回も来日して、コンビニでいろんな好きなものを食べて、おやつなんかも買って食べました」と告白。その後、日本語で「うなぎ、本当においしいです」と付け加え、会場の笑いを誘った。
本作でチョン・ウヒが演じるソン・ジェヨンを一言で表すとしたら？という質問に、ソン・ジュンギは「すぐ思いつく言葉があります。ラブリー。本当に本当にラブリー！」と回答。「ソンウ・へというキャラクターにとっては、ソン・ジェヨンという存在は、今まで塞がった胸に穴を開けてくれる、息をさせてくれるキャラクターです。とても明るく健康的なキャラクターではあるんですが、それをひっくるめて一言で表すと“ラブリー”」と説明した。
◆チョン・ウヒ、ソンウ・ヘは「エストロゲン男子です」
一方、チョン・ウヒはソン・ジュンギが演じるソンウ・ヘについて「最近流行りの言葉で表現したいんですけど、“エゲン”。エストロゲン男子です」と告白。チョン・ウヒは「最近流行っている言葉で、繊細で優しくて、素敵な男子のことをエストロゲン男子と呼ぶそうです」と説明し「本当に優しくて、柔らかくて、ソフトな性格を一言でまとめると、エストロゲン男子になると思います」と語った。ソン・ジュンギはその答えを聞いて「そうですか？」と笑っていた。
2人はところどころ日本語で話したり、会見中もカメラを向けられるとポーズをしたりサービス満点。終始和やかな雰囲気が流れる会見となった。
◆ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒW主演「マイ・ユース（My Youth）」
本作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。ソン・ジュンギがソンウ・ヘを、チョン・ウヒがソン・ジェヨンを演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】