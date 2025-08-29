【ラグビー日本代表】FL下川「ワーナーのリードについていく」23歳の新主将を信頼 30日カナダ戦
ラグビー日本代表は29日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）1次リーグ・カナダ戦へ向け、会場のユアテックスタジアム仙台で前日練習を行った。
昨年は準優勝だったこの大会。FL下川甲嗣（26＝東京SG）は「優勝するのが目標。その中の最初の一戦ということで絶対に勝たないといけない試合には変わりない」と闘志を高めた。
世界ランキング13位の日本に対してカナダは同24位の“格下”にあたるが、23日の1次リーグ初戦で同16位だった米国を破っている。それだけに油断は一切なく「勢いのある相手に全員がしっかり立ち向かっていく心構えでいる」と気を引き締めた。
LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）とHO原田衛（26）が今大会の共同主将に決まり、カナダ戦ではディアンズがゲーム主将を務める。W杯出場経験があり代表の中では“中堅”の世代に入る26歳の下川は「全員納得していると思う。誰よりもハードワークしてチームを助けるプレーをしているので主将にふさわしい」と新主将に信頼を寄せ「全員がワーナーのリードについていって勝つことが大切」と新チームでの必勝を誓った。
PNCカナダ戦の登録メンバーは以下の23人。
＜1＞木村 星南（26＝BL東京）1C
＜2＞江良 颯（23＝東京ベイ）1C
＜3＞竹内 柊平（27＝東京SG）15C
＜4＞ワイサケ・ララトゥブア（27＝神戸）2C
＜5＞ワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）23C◎
＜6＞ベン・ガンター（27＝埼玉）11C
＜7＞下川 甲嗣（26＝東京SG）14C
＜8＞ファカタヴァ・アマト（30＝BR東京）14C
＜9＞藤原 忍（26＝東京ベイ）12C
＜10＞李 承信（24＝神戸）20C
＜11＞マロ・ツイタマ（29＝静岡）8C
＜12＞チャーリー・ローレンス（27＝相模原）0C
＜13＞ディラン・ライリー（28＝埼玉）30C
＜14＞石田 吉平（25＝横浜）2C
＜15＞サム・グリーン（31＝静岡）1C
＜16＞佐藤 健次（22＝埼玉）0C
＜17＞小林 賢太（26＝東京SG）0C
＜18＞為房 慶次朗（23＝東京ベイ）11C
＜19＞ティエナン・コストリー（25＝神戸）6C
＜20＞マキシ・ファウルア（28＝東京ベイ）16C
＜21＞福田 健太（28＝東京SG）1C
＜22＞広瀬 雄也（24＝東京ベイ）0C
＜23＞長田 智希（25＝埼玉）17C