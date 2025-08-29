ファミリーマートが、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』内のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券が必ずもらえる「『ポケモン GO』キャンペーン」を開催！

さらにプレミアムバトルパスなどの道具セットも当たるチャンスです☆

ファミリーマート「『ポケモン GO』キャンペーン」

実施期間：

・スタンプ付与期間：2025年9月2日（火）〜9月15日（月）

・参加券受取・応募期間：2025年9月2日（火）〜9月19日（金）

賞品：

必ずもらえる：スタンプ 3個コース「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券※コードは9月2日(火)10時〜引換可能になります。抽選であたる：スタンプ 3個コース「ゲーム内で使える道具のセット」 1,000名

実施店舗：全国のファミリーマート約16,300店

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまります。

スタンプ3つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できます。

また、スタンプ3つと交換で『ポケモン GO』ゲーム内で使える道具のセットとして「プレミアムバトルパス」5個、

特別なおかしである「ポフィン」2個、

ポケモンのタマゴを孵化させる「ふかそうち」1個の3種、計8個が抽選で当たるキャンペーンに応募できます。

※「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券は、1人につき、最大で1枚の参加券を取得できます

※「ゲーム内で使える道具のセット」はスタンプがたまれば、何回でも応募できます

※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにて確認ください

※「パートナーリサーチ」タスクのクリア期限は、2025年11月30日（日）です

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」で出会えるポケモンについて

「パートナーリサーチ」では、ゲーム内でのタスクをクリアするごとに、ワンパチ・シュシュプ・フラベベなどのポケモンをゲットする事ができます。

普段日本では出会うことができないフラベベ（あかいはな）・フラベベ（きいろいはな）と出会えるかもしれません！

また、タイムチャレンジを全てクリアするとサーナイトと出会うことができ、

さらにメガサーナイトの進化に必要な「メガエナジー」200個をゲットできます。

シュシュプ・フラベベ・サーナイトは、運が良ければ色違いのポケモンをゲットできるかもしれません。

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえるほか、抽選でゲーム内で使える道具のセットがあたるキャンペーン。

ファミリーマートにて2025年9月2日より開催される「『ポケモン GO』キャンペーン」の紹介でした☆

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

