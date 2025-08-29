ケンタッキー、1週間限定「カーネルズデー9ピースバーレル」発売、カーネル･サンダース氏 生誕135周年を記念

ケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)は9月3日、全国の店舗で「カーネルズデー9ピースバーレル」(税込2,290円)を発売する。

看板メニュー「オリジナルチキン」を9ピース詰め合わせた商品で通常価格より500円“おトク”だという。販売期間は9月9日までの1週間限定。デリバリーでは販売しない。

〈カーネル･サンダース氏 生誕135周年を記念〉

「カーネルズ･デー」とは、創業者であるカーネル･サンダース氏の誕生日(1890年9月9日)を記念する日。同氏は今年で生誕135年を迎える。

ケンタッキーフライドチキン「カーネルズデー9ピースバーレル」

今回発売する「カーネルズデー9ピースバーレル」の価格は2,290円(税込、以下同)。オリジナルチキン(1ピース310円)を9ピース購入すると2,790円となるため、500円お得だとする。なお、定番メニューの「オリジナルチキン10ピースバーレル」は3,100円で販売している。

◆サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーンも

「カーネルズデー9ピースバーレル」を注文すると、対象のサイドメニュー2個セットを、通常合計価格から最大210円引きの“各税込390円”でいくつでも追加購入できる。

“追加でおトク”となるサイドメニューは次の6種。「おもちカスタードの月見パイ」2個、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個。

「カーネルズデー9ピースバーレル」“追加でおトク”キャンペーン

「カーネルズデー9ピースバーレル」に入っているオリジナルチキンは、カーネル･サンダース氏が1940年に編み出したレシピで、現在も調理法を変えずに提供するフライドチキン。若鶏を使用し、一般的なフライヤーでの調理とは異なり、圧力釜で最高温度185℃･約15分かけてじっくり揚げている。

また、オリジナルチキンには5つの部位があり、それぞれに味わいや食感が異なる。食べやすくジューシーな味わいが人気の代表的な部位「ドラム(脚)」。脂身が多く食べ応えのある「サイ(腰)」。しっかりした肉質でコラーゲンも豊富な「ウイング(手羽)」。あっさりしていて柔らかい「キール(胸)」。小骨が多いものの、深みのある旨みを楽しめる「リブ(あばら)」。KFC公式サイトでは、それぞれの食べ方のポイントも紹介している。なお、部位を指定しての購入はできない。

KFC「オリジナルチキン」ドラム(脚)、サイ(腰)、ウイング(手羽)

KFC「オリジナルチキン」キール(胸)、リブ(あばら)