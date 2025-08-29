防衛省は、日本を攻撃しようとする相手を射程圏外から攻撃する国産のスタンド・オフ・ミサイルの配備先について、公表しました。

防衛省によりますと、地上から発射するタイプの「12式地対艦誘導弾」の能力向上型については、今年度と来年度に熊本県・健軍駐屯地にある第5地対艦ミサイル連隊に配備。2027年度には静岡県・富士駐屯地の教育部隊に配備するということです。

また、艦艇および航空機から発射される「12式地対艦誘導弾」の能力向上型について、当初、2028年度以降としていた配備を前倒しし、2027年度としました。

艦艇から発射されるタイプについては、神奈川県・横須賀基地を母港とする護衛艦「てるづき」に。また、航空機から発射されるタイプについては、茨城県・百里基地に配備予定のF-2戦闘機の能力向上型での運用を予定しているということです。

また、離島の防衛などのために開発を進めている「島嶼防衛用高速滑空弾」についても前倒しし、今年度に静岡県・富士駐屯地の教育部隊に配備した上で、今年度中に実戦的な運用を開始するということです。その上で、来年度には北海道・上富良野駐屯地と宮崎県・えびの駐屯地に運用部隊を新設し、配備するとしています。