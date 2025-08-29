午後：債券サマリー 先物は続伸、材料難で持ち高調整主体の展開 午後：債券サマリー 先物は続伸、材料難で持ち高調整主体の展開

２９日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅に続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことが支援材料となった。この日は利付国債の入札や日銀の国債買い入れオペといった需給イベントがなく、午後は材料難で小動きとなった。



総務省が２９日の朝方に発表した８月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．５％上昇。市場予想と同水準となったことから、円債相場の反応は限定的なものにとどまった。先物９月限は寄り付きの１３７円５８銭を高値として、その後は持ち高調整主体の動きとなり、一時下げに沈む場面もあった。午後は狭いレンジでもみ合いに終始した。日本時間の今晩に米国で７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の公表を控えているとあって、見送りムードが一段と強まった。



先物９月限は前営業日比１１銭高の１３７円５４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時前の段階で、同０．００５ポイント低下の１．６１０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS