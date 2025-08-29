＜動意株・２９日＞（大引け）＝大同メ、サイステップ、ボルテージなど ＜動意株・２９日＞（大引け）＝大同メ、サイステップ、ボルテージなど

大同メタル工業<7245.T>＝上値追い加速で新高値。軸受けメタルの専業メーカーで自動車用エンジンをはじめ幅広い分野で世界屈指の商品競争力を誇る。業績好調で２ケタ利益成長トレンドが続くなか、ＰＢＲは０．６倍程度に過ぎずバリュー株素地に富んでいる点も着目されている。日本時間前日の米エヌビディア＜NVDA＞の２５年５～７月期決算発表を受け、ＡＩ半導体などデータセンター案件で高水準の需要が確認されたことで、東京市場でも光デバイス関連など関連銘柄に改めて投資資金を誘導する契機となった。そのなか、同社はデータセンターの発電機に使われる中高速ディーゼルエンジン用軸受けで旺盛な需要を獲得しており、会社側でも同商品分野を成長ドライバーとする方針を標榜していることで物色人気に火がついた。株価は５日移動平均線をサポートラインとする一貫した上昇トレンドを形成しているが、日足陽線の多さが目立っており、商いも厚みが維持されていることから継続的な実需買いの流入を示唆している。



サイバーステップ<3810.T>＝後場上げ幅拡大で年初来高値にらむ。午後１時ごろ、商品企画・卸売事業とブロックチェーンサービス開発事業に特化した子会社２社を設立すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。商品企画・卸売事業を行う「ミライヲツナグ」は、グループで取り扱う景品及び各種玩具、キャラクター商品の企画、製造、販売並びに輸出入などの周辺業務を行う予定。一方、ブロックチェーンサービス開発事業を行う「テノーラ」は、暗号資産による決済、現物資産のデジタル証明の発行、ゲームやデジタル商品の販売に加えて、暗号資産の保有・運用を推進する。両社とも９月中の設立を目指しているが、現時点では２６年５月期業績への影響は軽微と見込む。



ボルテージ<3639.T>＝後場に入り強含む。同社はきょう、ニンテンドースイッチ用ソフト「レッドベルの慟哭」の中国語繁体字版を発売すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 同ソフトは、２５年６月に発売したコンシューマー向け新ブランド「ＡｍｕＬｉｔ」の最新作。繁体字版の発売は２０２６年上半期を予定している。



インフォメティス<281A.T>＝切り返し急。電力管理スマートフォンアプリ「ｅｎｅｎｏｗａ（エネノワ）」や「ｉｅｎｏｗａ（イエノワ）」、「ｈｉｔｏｎｏｗａ（ヒトノワ）」など電力消費量などのデータをＡＩで分析し可視化するサービスを展開する。電力消費者向けにとどまらず、スマートメーター開発やデータ分析案件など電力事業者向け支援ビジネスも行い業容を広げている。業績面では増収効果の発現で利益も回収期に入っており、２５年１２月期は営業利益が１億～２億８２００万円のゾーンを予想。計画上限であれば前期比３．６倍、下限でも２８％増益となる。また、株式需給面では貸株市場を経由した空売りが高水準で株価も上下に荒い値動きを示す傾向が強いが、２５日移動平均線を下回る場面では押し目買いや買い戻しが活発化する傾向がある。



クオリプス<4894.T>＝５日ぶり急反発。同社は２８日の取引終了後、米国での展開に向け進めている改良版ｉＰＳ細胞由来心筋細胞心筋シートの開発計画に関する方針が、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から治験許可申請前相談会議で概ね合意を得ることができたと発表しており、好材料となっている。今後はＦＤＡの助言を踏まえ計画を微修正し、米国での治験許可申請に向けた準備を進める。今期の連結業績に与える影響はないとした。クオリプスはｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートの開発などを手掛けている。同シートはヒトｉＰＳ細胞から作製した心筋細胞を主成分とする。シート状に加工した心筋細胞を心臓に移植することで、心機能の改善や心不全状態からの回復などが期待できる。



ダブル・スコープ<6619.T>＝商い伴い３日ぶり反発。２８日取引終了後、子会社が韓国の鉄鋼大手ポスコホールディングス傘下のポスコアルゼンチンとの間で、ＢＰＥＤ Ｓｕｂｓｔａｃｋ（イオン交換膜スタックモジュール）の供給に関して長期供給契約を締結したと発表。これが材料視されている。２０２５～２７年の３年間の契約で、総額は約３８００万ドル(約５６億円相当)。今期の業績には織り込み済み。今後、工事進行基準で業績に反映されることになるという。



出所：MINKABU PRESS