歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラム・ストーリーズに、今月30日・31日に開催される夏フェス「a-nation 2025」に出演する前の思いを投稿しています。

浜崎さんは「今回の人生で今日のような景色を見れることは」「もしかしたら最後なんじゃないかな」と振り返っています。







さらに「それはそれは美しく太陽が沈んで行くスタジアムの中を」「数え切れないほど沢山の演者とスタッフさん達が『A-NATION』というひとつの夢に向かって走り回っていて」「この瞬間を絶対に忘れたくないと思った」と、脳裏に光景が浮かび上がるほどの言葉を尽くして、感銘を受けた情景を描写。







浜崎さんは、共に出演する方々に対し「演者の皆様、わたしが伝えたい事は全て伝えきりました。」「あとはとにかく本番をエンジョイして下さい！」「楽しむ事が何よりも大切」と伝えています。









浜崎さんは8月31日「a-nation 2025」の2日目、タイムテーブルによれば19時40分のステージに出演予定とされています。

【担当：芸能情報ステーション】