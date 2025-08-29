29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数775、値下がり銘柄数635と、値上がりが優勢だった。



個別ではＴＯＮＥ<5967>、堀田丸正<8105>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>がストップ高。セーラー広告<2156>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、誠建設工業<8995>、武蔵野興業<9635>は一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス<146A>、明豊ファシリティワークス<1717>、太洋基礎工業<1758>、協和日成<1981>、鳥越製粉<2009>など117銘柄は年初来高値を更新。ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、クシム<2345>、アイフリークモバイル<3845>、岡野バルブ製造<6492>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＩＧポート<3791>が年初来安値を更新。テクノアルファ<3089>、インタートレード<3747>、ぷらっとホーム<6836>、ギークス<7060>、イメージ ワン<2667>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

