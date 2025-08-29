　29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 76229　　　-6.4　　　 31300
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10975　　 -40.9　　　　8641
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9208　　 -27.5　　　 37120
４. <1579> 日経ブル２　　　　6523　　 -22.6　　　 336.8
５. <1360> 日経ベア２　　　　6286　　 -50.1　　　 211.9
６. <1321> 野村日経平均　　　5002　　　-3.3　　　 44080
７. <1540> 純金信託　　　　　3381　　　-9.6　　　 15155
８. <1306> 野村東証指数　　　2995　　　28.0　　　3196.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2319　　 -64.5　　　　 348
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1665　　 -50.6　　　 48160
11. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1296　　 151.2　　　 314.5
12. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1127　　　26.2　　　　2117
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　 869　　 -64.9　　　 578.3
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 840　　 -43.9　　　2073.5
15. <1655> ｉＳ米国株　　　　 840　　　-5.5　　　 687.0
16. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 792　　　71.4　　　 53340
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 702　　 -33.9　　　 673.9
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　 691　　 -29.3　　　 44120
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　 676　　 -21.7　　　　1895
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　 628　　 -69.4　　　 43930
21. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 627　　 219.9　　　　1394
22. <1489> 日経高配５０　　　 521　　　10.4　　　　2519
23. <1577> 野村高配７０　　　 515　　 183.0　　　 43460
24. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 511　　1402.9　　　 355.3
25. <1542> 純銀信託　　　　　 503　　　74.0　　　 16910
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　 498　　 -28.3　　　 34970
27. <1615> 野村東証銀行　　　 496　　　 9.0　　　 450.3
28. <1329> ｉＳ日経　　　　　 466　　 -86.4　　　　4411
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 466　　　24.6　　　 27445
30. <1328> 野村金連動　　　　 403　　　25.2　　　 12035
31. <1358> 日経２倍　　　　　 367　　 -41.3　　　 59080
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 359　　 -10.0　　　　2692
33. <1330> 日興日経平均　　　 356　　 -49.8　　　 44070
34. <1597> ＭＸＪリート　　　 344　　　70.3　　　1998.5
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 341　　　63.2　　　101350
36. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 336　　 -27.3　　　　3025
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 334　　　 9.9　　　 46190
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 317　　 -31.2　　　　 218
39. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 305　　 156.3　　　　5880
40. <1678> 野村インド株　　　 304　　 -27.4　　　 327.5
41. <314A> ｉＳゴールド　　　 257　　　22.4　　　 238.1
42. <2562> 日興ダウヘ有　　　 248　　　83.7　　　　3260
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 243　　　-4.0　　　　1088
44. <2243> ＧＸ半導体　　　　 235　　 173.3　　　　2037
45. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 222　　　69.5　　　 95350
46. <2516> 東証グロース　　　 219　　 -27.2　　　 612.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 203　　　 5.7　　　　2012
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 193　　 -55.2　　　 220.1
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 189　　　45.4　　　　1475
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 186　　 -43.3　　　 44590
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


