ETF売買代金ランキング＝29日大引け
29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 76229 -6.4 31300
２. <1357> 日経Ｄインバ 10975 -40.9 8641
３. <1458> 楽天Ｗブル 9208 -27.5 37120
４. <1579> 日経ブル２ 6523 -22.6 336.8
５. <1360> 日経ベア２ 6286 -50.1 211.9
６. <1321> 野村日経平均 5002 -3.3 44080
７. <1540> 純金信託 3381 -9.6 15155
８. <1306> 野村東証指数 2995 28.0 3196.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 2319 -64.5 348
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1665 -50.6 48160
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 1296 151.2 314.5
12. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1127 26.2 2117
13. <1568> ＴＰＸブル 869 -64.9 578.3
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 840 -43.9 2073.5
15. <1655> ｉＳ米国株 840 -5.5 687.0
16. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 792 71.4 53340
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 702 -33.9 673.9
18. <1346> ＭＸ２２５ 691 -29.3 44120
19. <2644> ＧＸ半導日株 676 -21.7 1895
20. <1320> ｉＦ日経年１ 628 -69.4 43930
21. <2841> ｉＦＥナ百有 627 219.9 1394
22. <1489> 日経高配５０ 521 10.4 2519
23. <1577> 野村高配７０ 515 183.0 43460
24. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 511 1402.9 355.3
25. <1542> 純銀信託 503 74.0 16910
26. <1545> 野村ナスＨ無 498 -28.3 34970
27. <1615> 野村東証銀行 496 9.0 450.3
28. <1329> ｉＳ日経 466 -86.4 4411
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 466 24.6 27445
30. <1328> 野村金連動 403 25.2 12035
31. <1358> 日経２倍 367 -41.3 59080
32. <2244> ＧＸＵテック 359 -10.0 2692
33. <1330> 日興日経平均 356 -49.8 44070
34. <1597> ＭＸＪリート 344 70.3 1998.5
35. <2036> 金先物Ｗブル 341 63.2 101350
36. <1671> ＷＴＩ原油 336 -27.3 3025
37. <1326> ＳＰＤＲ 334 9.9 46190
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 317 -31.2 218
39. <1693> ＷＴ銅 305 156.3 5880
40. <1678> 野村インド株 304 -27.4 327.5
41. <314A> ｉＳゴールド 257 22.4 238.1
42. <2562> 日興ダウヘ有 248 83.7 3260
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 243 -4.0 1088
44. <2243> ＧＸ半導体 235 173.3 2037
45. <1557> ＳＰＤＲ５百 222 69.5 95350
46. <2516> 東証グロース 219 -27.2 612.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無 203 5.7 2012
48. <1356> ＴＰＸベア２ 193 -55.2 220.1
49. <2038> 原油先Ｗブル 189 45.4 1475
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 186 -43.3 44590
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 76229 -6.4 31300
２. <1357> 日経Ｄインバ 10975 -40.9 8641
３. <1458> 楽天Ｗブル 9208 -27.5 37120
４. <1579> 日経ブル２ 6523 -22.6 336.8
５. <1360> 日経ベア２ 6286 -50.1 211.9
６. <1321> 野村日経平均 5002 -3.3 44080
７. <1540> 純金信託 3381 -9.6 15155
８. <1306> 野村東証指数 2995 28.0 3196.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 2319 -64.5 348
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1665 -50.6 48160
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 1296 151.2 314.5
12. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1127 26.2 2117
13. <1568> ＴＰＸブル 869 -64.9 578.3
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 840 -43.9 2073.5
15. <1655> ｉＳ米国株 840 -5.5 687.0
16. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 792 71.4 53340
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 702 -33.9 673.9
18. <1346> ＭＸ２２５ 691 -29.3 44120
19. <2644> ＧＸ半導日株 676 -21.7 1895
20. <1320> ｉＦ日経年１ 628 -69.4 43930
21. <2841> ｉＦＥナ百有 627 219.9 1394
22. <1489> 日経高配５０ 521 10.4 2519
23. <1577> 野村高配７０ 515 183.0 43460
24. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 511 1402.9 355.3
25. <1542> 純銀信託 503 74.0 16910
26. <1545> 野村ナスＨ無 498 -28.3 34970
27. <1615> 野村東証銀行 496 9.0 450.3
28. <1329> ｉＳ日経 466 -86.4 4411
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 466 24.6 27445
30. <1328> 野村金連動 403 25.2 12035
31. <1358> 日経２倍 367 -41.3 59080
32. <2244> ＧＸＵテック 359 -10.0 2692
33. <1330> 日興日経平均 356 -49.8 44070
34. <1597> ＭＸＪリート 344 70.3 1998.5
35. <2036> 金先物Ｗブル 341 63.2 101350
36. <1671> ＷＴＩ原油 336 -27.3 3025
37. <1326> ＳＰＤＲ 334 9.9 46190
38. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 317 -31.2 218
39. <1693> ＷＴ銅 305 156.3 5880
40. <1678> 野村インド株 304 -27.4 327.5
41. <314A> ｉＳゴールド 257 22.4 238.1
42. <2562> 日興ダウヘ有 248 83.7 3260
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 243 -4.0 1088
44. <2243> ＧＸ半導体 235 173.3 2037
45. <1557> ＳＰＤＲ５百 222 69.5 95350
46. <2516> 東証グロース 219 -27.2 612.8
47. <2840> ｉＦＥナ百無 203 5.7 2012
48. <1356> ＴＰＸベア２ 193 -55.2 220.1
49. <2038> 原油先Ｗブル 189 45.4 1475
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 186 -43.3 44590
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース