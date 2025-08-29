日経平均29日大引け＝3日ぶり反落、110円安の4万2718円 日経平均29日大引け＝3日ぶり反落、110円安の4万2718円

29日の日経平均株価は前日比110.32円（-0.26％）安の4万2718.47円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は631、値下がりは928、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は46.19円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が15.4円、ファナック <6954>が13.84円、リクルート <6098>が11.24円、ソニーＧ <6758>が10.13円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を64.83円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が31.06円、フジクラ <5803>が15.19円、電通グループ <4324>が5.54円、三菱商 <8058>が4.36円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、卸売業、建設業が続いた。値下がり上位には不動産業、保険業、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

