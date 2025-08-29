Screenshot: 重田信

忙しいビジネスパーソンにとって、「予定を入れる」「タスクをいつやるか考える」だけでも意外と時間を取られるもの。

そこで、GoogleカレンダーとGeminiの組み合わせを試してみたら、予定管理の手間を減らして、思考や集中に時間を割けるようになりました。

話しかけるだけで予定を登録

Geminiのカレンダー機能を使うためには、設定から拡張機能をオンにしておく必要があります。「設定とヘルプ」→「アプリ」→「Google Workspace」で確認しましょう。

GoogleカレンダーにGeminiで予定を入れる

Googleカレンダーとの連携は、基本的に無料で使えます。

実際に、プロンプトを入力して予定をカレンダーに入れてみました。記事で使用しているモデルはGemini 2.5 Flash。カレンダーで表示したイベントや勤務時間等は全て架空の予定です。

8月25日15時から16時まで、営業部とのミーティングをカレンダーに追加して。

繰り返し予定も対応可能です。

毎週火曜の10時に定例ミーティングを設定して。

キーボードでテキストを打ち込むよりも音声入力を使うとより手軽に感じられるでしょう。

予定の変更やキャンセルも、Geminiに話しかけるだけでOK

8月25日の営業部ミーティングを、午後2時から午後3時に変更して。

8月25日14時の営業部ミーティングをカレンダーから削除して。

タスクを整理してからカレンダーへの反映を手伝ってもらう

Geminiにタスクを伝えると、それらを整理し、同じスレッドでカレンダーに反映させることを手伝ってもらえます。

ただし、AIが自律的にタスクの重要度を完璧に判断する機能はまだ発展途上です。より正確に行うには、プロンプトで優先順位を具体的に指示することをおすすめします。

今日やるべきタスクは、本日締め切りの原稿執筆と8月1日の会議資料チェック、Aさんへのメール返信です。これらのタスクを細分化して優先順位をつけて。

Geminiは指示内容や締切を考慮してタスクを整理し、空いている時間帯に予定として配置する提案をしてくれます。問題ない旨を伝えると予定が反映されます。

勤務時間と締切をもとに、自動スケジューリング

勤務時間を指定しておき、その時間内で空いている枠にタスクを自動で入れてもらうこともできます。

勤務時間は平日9:00〜17:00です。 以下のタスクを、カレンダーに入れてください。 既存の予定とは重ならないようにしてください。 1. 企画書作成（8月8日締切・2時間） 2. 会議資料の確認（8月7日16:00締切・1時間） 3. 経費精算（今週中・30分）

一部予定が重なってしまいました。もう一度プロンプトを打ち込みます。

修正が反映されました。予定をずらすだけならドラッグ&ドロップの方が早いので、状況に応じて使い分けると良さそうです。

複雑な条件が重なると意図通りに動作しない場合もあるため、提案されたスケジュールは必ず確認しましょう。

Gemsを使って最低限のプロンプトでカレンダーに反映

何度も同じようなプロンプトを打つのは面倒と感じたら、Gemsを使ってみましょう。

Gemsとは、よく使う指示（プロンプト）を保存しておき、必要な時に簡単に呼び出せる機能です。複雑な指示をワンクリックで実行できるため、ルーティン作業を効率化できます。

ただし、Gemの作成は無料版には解放されておらず、有料プランのユーザーに限られています。

Gemはメニューバーから「Gemを表示」→「Gemを作成」の手順で作成できます。たとえば、以下のような指示を「Gem」として保存できます。

カスタム指示 入力されたタスクの日時と所要時間をカレンダーに反映してくだい。ただし勤務時間内（9:00-18:00）に入力すること。

内容と日時、所要時間だけを入れても、自動でカレンダーに反映されました。

「予定を入れる」「タスクをいつやるか考える」といったことは、AIに任せる時代です。

AIが自分のスケジュールを理解し、空き時間を見つけて動いてくれる未来は、すぐそこまで来ています。

