エリアリンク、株式分割に伴い配当予想を修正

エリアリンク <8914> [東証Ｓ] が8月29日大引け後(15:30)に配当修正を発表。10月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の48円→36.5円(株式分割前換算では48円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の株式分割に伴い、2025年２月14日に公表いたしました2025年12月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。本修正は、株式分割の実施に伴う配当予想の修正であり、１株当たり配当予想に実質的な変更はございません。 なお、今回の株式分割は、2025年11月１日を効力発生日としておりますので、中間期末を基準日とする配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に記載しております。

