東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、Ｄｅｆコン、アップバンクがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、Ｄｅｆコン、アップバンクがS高

29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数328、値下がり銘柄数228と、値上がりが優勢だった。



個別ではＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>がストップ高。ジンジブ<142A>、オプロ<228A>、Ａｉロボティクス<247A>、ＬＡホールディングス<2986>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>など30銘柄は年初来高値を更新。Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＱＬＳホールディングス<7075>、アクセルマーク<3624>、クオリプス<4894>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ安。オルツ<260A>、ＬＯＩＶＥ<352A>は年初来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、農業総合研究所<3541>、コンヴァノ<6574>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

