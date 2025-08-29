ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金1512億円 ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金1512億円

29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比20.8％減の1512億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.6％減の1216億円だった。



個別ではグローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など15銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が6.00％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.50％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.02％高と大幅な上昇。



日経平均株価が110円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金762億2900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均834億9100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が109億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が92億800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が65億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が62億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億200万円の売買代金となった。



