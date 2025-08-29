〈三山凌輝の「1億円貢がせ&趣里と結婚」報道で水谷豊『相棒』制作が遅れていた〈テレ朝は「お答えすることはありません」〉〉から続く

8月29日、お互いのインスタグラムで結婚を発表した俳優の趣里と人気ボーイズグループ「BE:FIRST」の三山凌輝。趣里が第1子を妊娠していることもあわせて発表した。三山の婚約破棄トラブルと趣里との結婚情報をいち早く報じたのが「週刊文春」だった。これまでの記事を再公開する。（初出：2025年6月11日配信、肩書、年齢は当時のまま）

俳優・水谷豊主演の大人気ドラマ『相棒』の制作が例年より滞っていることが「週刊文春」の取材でわかった。

『相棒』はテレビ朝日制作で2000年に初回が放送され、今年放送予定の最新作で24シーズン目を迎える長寿ドラマだ。



主演の水谷は、今年5月に娘で同じく俳優の趣里（34）と人気ボーイズグループ「BE:FIRST」の三山凌輝（26）の結婚が報道され、「週刊文春」に「娘の決めたことは尊重します」などと意味深な回答を寄せていた。（回答全文は「週刊文春 電子版」にて公開中）

結婚報道の前には、三山は人気YouTuber・Rちゃんと婚約していたことやRちゃんに1億円以上を貢がせた後に婚約破棄トラブルを起こしていたことが「週刊文春」に報じられていた。

「今は相談しにくい」水谷とのやりとりがストップ

これらの騒動の影響が今年10月期に放送予定の『相棒 season24』にまで及んでいたという。ドラマの関係者が語る。

「現在はドラマの制作が滞ってしまっているんです。『相棒』はキャスティングから脚本まで主演の水谷さんとの綿密な打ち合わせを必要とします。しかし騒動以降、テレ朝側が『今は相談しにくい』と、やり取りをストップしてしまっているのです」

テレ朝にこの件について尋ねたが、「今後の編成に関して、お答えすることはありません」と回答した。その後、「相棒」はクランクインし、結婚が発表された8月29日、水谷は都内で撮影にのぞんでいる。

